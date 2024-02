Ostatni pogromca Zmarzlika już na motocyklu. Wyczynia cuda

Jazda na motocrossie to ulubione zajęcie większości żużlowców. Do tego grona należy Artiom Łaguta, który praktycznie co roku w zimie wylatuje z Polski do ciepłych krajów, by tam poszaleć i oswoić się z prędkością przy dodatnich temperaturach. Rosjanin z naszym paszportem przebywa obecnie w Hiszpanii, a dokładniej na obiekcie o nazwie Red Sand MX Park. W wyprawie towarzyszy mu cała rodzinka. Żużlowiec chyba najbardziej cieszy się z obecności syna. Adam idzie śladami dumnego taty, ponieważ wraz z nim szaleje na ciut mniejszym motocyklu.