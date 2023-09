Ostatni moment na przełamanie. Ma stamtąd dobre wspomnienia

Maciej Janowski kiepsko radzi sobie w tegorocznym cyklu Speedway Grand Prix i po zdobyciu brązowego medalu w sezonie 2022, obecnie tylko cud uratuje go przed spadkiem z elity. Polak wciąż ma szansę na stała dziką kartę od organizatorów, ale musi zaliczyć do końca zmagań same spektakularne występy. Pierwsza okazja już w najbliższą sobotę w Cardiff. Sprawdźcie nasz najnowszy telewizyjny rozkład jazdy i dowiedzcie się, gdzie oglądać zawody.