Osłabieni Polacy powalczą o Mistrzostwo Europy. Będzie niespodzianka?

DME na żużlu. Trudne wybory selekcjonera

Schody zaczęły się przy wyborze seniorów. Mocnym kandydatem do jazdy w reprezentacji był Janusz Kołodziej. Gwiazdor PGE Ekstraligi złapał jednak w meczu sparingowym w Gorzowie kontuzję mostka i jego występ jest wykluczony. Dobrucki zdecydował się również na trudną decyzję o skreśleniu Macieja Janowskiego , który był bohaterem zeszłorocznego Drużynowego Pucharu Świata, w którym Polska zwyciężyła. Lider Betard Sparty Wrocław na razie prezentuje się słabo i nie dał zbyt wielu argumentów trenerowi do powołania.

Oni mogą zabrać Polsce tytuł

W obliczu problemów kadrowych Polska choć nadal pozostaje faworytem do zwycięstwa w DME, to jednak nie jest do tego murowanym kandydatem. Groźni powinni być przede wszystkim Duńczycy. Mikkel Michelsen, Rasmus Jensen, Anders Thomsen i Mads Hansen to skład, który spokojnie może powalczyć z biało - czerwonymi o złoto. Skreślać nie można też Szwedów, jednak oczy wszystkich zwrócone będą przede wszystkim na rywalizację Polski z Danią.