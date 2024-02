Oryginalny pomysł Amerykanów. Tak promują mecz, w tle Taylor Swift

Po silnej żużlowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych pozostały już niestety tylko wspomnienia. W XXI wieku cały ten wózek próbował ciągnąć Greg Hancock, jednak sielanka skończyła się, gdy zawodnik przeszedł na zasłużoną emeryturę. Co prawda indywidualnie czasem zachwyca Luke Becker, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Na szczęście brak spektakularnych wyników nie sprawia, że za oceanem brakuje sympatyków speedwaya. Ba, robią oni wszystko, by przynajmniej w pewnym stopniu Amerykanie nawiązali do dawnych czasów. Jedną z ich najnowszych inicjatyw jest organizacja towarzyskiego meczu USA kontra Reszta Świata.

Najnowszą edycję zmagań zaplanowano pierwotnie na najbliższy weekend, ale ze względu na deszcz wydarzenie przełożono na 17 lutego. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ do Stanów Zjednoczonych przylecą uznani w Polsce zawodnicy. Liderem gości będzie wielokrotny triumfator rund Grand Prix - Daniel Bewley. U boku wschodzącej gwiazdy PGE Ekstraligi pojadą: Tom Brennan, Paco Castagna, Leon Flint, Chris Harris, Austin Novratil oraz jedyny Polak na liście startowej - Paweł Trześniewski.

Taylor Swift i Travis Kelce. Ich związkiem żyją całe Stany Zjedonczone

O ile dla sympatyków żużla to naprawdę znane nazwiska, o tyle przeciętnemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych nie mówią one praktycznie nic. Organizatorzy w ciekawy sposób promują więc wydarzenie w mediach społecznościowych. Ostatnia grafika na Facebooku nawiązuje do Super Bowl. Na memie widzimy zdjęcie Taylor Swift oraz Travisa Kelce, na którym wokalistka szepce futboliście coś do ucha. W podpisie do zdjęcia napisano: "Olej to Super Bowl. Zabierz mnie na mecz USA - Reszta Świata".

Obrazek spotkał się z pozytywną reakcją kibiców i zrobił niemałe zasięgi w Internecie. Nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ związkiem wspomnianej wyżej pary żyją dosłownie całe Stany Zjedonczone. Zdobywczyni Grammy 2024 planuje w ten weekend zrobić coś niewiarygodnego, czyli w 24 godziny dostać się z Japonii do Las Vegas, po to by podziwiać swojego ukochanego walczącego o kolejne mistrzostwo NFL. Niestraszna jej zmiana strefy czasowej, połączona ze zmęczeniem po koncercie.

W pojedynku o puchar Lombardiego w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu zmierzą się Kansas City Chiefs oraz San Francisco 49ers. Jeżeli zwycięsko ze starcia wyjdzie pierwsza z wymienionych drużyn, to na stałe zapisze się w historii NFL. Ostatni raz tytuł w tej lidze udało się obronić New England Patriots w sezonie 2005.



Greg Hancock i Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Daniel Bewley / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan