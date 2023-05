Fogo Unia Leszno to w tym roku największy pechowiec PGE Ekstraligi. Drużyna nękana jest kontuzjami. Do Chrisa Holdera i Nazara Parnickiego dołączył w niedzielę Grzegorz Zengota. Żużlowiec upadł podczas meczu w Gorzowie i złamał obojczyk.

Przerwa Zengoty nie powinna być długa

Jeszcze tego samego dnia żużlowiec zaskoczył wszystkich wrzucając na swoje social media zdjęcie, na którym uśmiecha się i daje do zrozumienia, że uraz obojczyka w żaden sposób go nie złamał. Optymizm Grzegorza Zengoty podyktowany jest tym, że powinien stracić najwyżej jedno spotkanie. Wszystko przez to, że tego typu kontuzje to chleb powszedni dla zawodników. Wystarczy zabieg, szybka rehabilitacja i powrót na tor.