Opóźnił konferencję. Już nic go nie rozproszy

For Nature Solutions Apator w ostatnich latach niewątpliwie nie ma szczęścia do juniorów. W tym roku kibice liczyli przede wszystkim na zrobienie większych postępów przez Krzysztofa Lewandowskiego, dla którego to kolejny sezon w PGE Ekstralidze. Niestety zamiast dobrych wyników, z reguły kolekcjonuje on zera, a ponadto ostatnio dokuczał mu uraz palców. Bolesna kontuzja wykluczyła młodzieżowca chociażby z meczu przeciwko Platinum Motorowi Lublin. Zastąpił go wówczas kompletnie niedoświadczony Oskar Rumiński. Zgodnie z przedmeczowymi przewidywaniami, na terenie obecnych mistrzów kraju nie udało mu się zdobyć choćby jednego "oczka".