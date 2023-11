Oni wygrali giełdę transferową. Najdroższa drużyna w historii ligi

Platinum Motor Lublin okazał się królem transferowej giełdy. Mistrzowie Polski zrobili jeden transfer, ale za to jaki. Ściągnęli do siebie wschodząca gwiazdę Wiktora Przyjemskiego. Poza tym zatrzymali pozostałych zawodników - w tym przedłużając kontrakt z Bartoszem Zmarzlikiem. Wszystkie umowy będą klub słono kosztować. Już teraz mówi się, że to będzie najdroższa drużyna w historii PGE Ekstraligi.