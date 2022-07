Oni to mają farta! Casting na ich własnym torze

W Grudziądzu mówi się o tym coraz bardziej otwarcie - związek z Przemysławem Pawlickim nie ma już żadnej przyszłości. 31-latek jesienią został obdarzony sporym kredytem zaufania, którego nie był w stanie spłacić. Wychowanek Unii Leszno legitymuje się średnią na poziomie 1,583 punktu na bieg. Dla kujawsko-pomorskich działaczy i kibiców to zdecydowanie za mało.

Kto zastąpi Pawlickiego?

Nie jest tajemnicą, że w Grudziądzu najbardziej marzą o zastąpieniu go jego bratem - Piotrem, który w dalszym ciągu reprezentuje barwy macierzystego zespołu. Szanse na jego pozyskanie są jednak stosunkowo nikłe - jeśli nawet zdecyduje się opuścić Leszno, to otrzyma oferty z wielu bogatszych klubów. W kuluarach mówi się także, że pomysł angażu kolejnego Pawlickiego nie do końca podoba się największej gwieździe GKM-u, Nickiemu Pedersenowi.