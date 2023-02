Oni rozbiją bank. Już ustawia się kolejka chętnych

Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski to być może dwójka najlepszych obecnie juniorów w Polsce. Obaj już dzisiaj mogą liczyć na bardzo wysokie kontrakty odpowiednio w Motorze Lublin i Betard Sparcie Wrocław. To nie koniec dobrych czasów dla obu żużlowców, bo za chwilę ustawi się do nich kolejka chętnych klubów, które gorączkowo będą szukać wzmocnień na pozycji zawodnika do lat 24.