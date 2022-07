Oni powalczą o historyczne złoto dla Polski

Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek - to skład reprezentacji Polski na finały Speedway of Nations, które już w najbliższą środę rozpoczną się w Vojens. Trener Rafał Dobrucki z szerokiej kadry "odstrzelił" więc Janusza Kołodzieja oraz Dominika Kuberę. To też jasny sygnał, że selekcjoner stawia przede wszystkim na doświadczenie, ponieważ tercet który wybierze się do Danii na co dzień rywalizuje w elitarnym cyklu Speedway Grand Prix.