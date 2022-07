Oni po awansie nie podzielą losu beniaminka z Ostrowa

Abramczyk Polonia Bydgoszcz oraz Stelmet Falubaz Zielona Góra to główni faworyci do wygrania eWinner 1. Ligi i awansu. Dziś trudno wskazać, która drużyna ma na to większe szanse. Potencjał sportowy oba zespoły mają bardzo zbliżony. Jeden z ekspertów mówi nam jednak, dlaczego to Polonia aktualnie bardziej pasuje do PGE Ekstraligi.