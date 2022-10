Oni oszaleli. Czterdzieści trzy biegi jednego dnia!

W ośrodkach takich jak Neuenknick właśnie zawody odbywają się stosunkowo rzadko i jeśli już się je organizuje, przeważnie przybiera to charakter wielkiego święta tej dyscypliny. Miejscowi cały rok czekają na ten turniej i nie mają problemów z tym, by cały dzień spędzić na stadionie. W Neuenknick tak właśnie było. Ściganie rozpoczęto o 11, a zakończono w zasadzie przed kilkunastoma minutami. Było tam kilku znanych zawodników, takich jak na przykład Norick Bloedorn.

Zawody składały się z trzech klas juniorskich oraz klasycznych 500 cc. Co sprytniejsi kibice chcieli przyjechać jedynie na te ostatnie. Nie było to jednak możliwe. Program dnia zakładał przeplatające się biegi wszystkich klas juniorskich oraz zawodów 500 cc. Niektórzy na swój kolejny bieg czekali prawie godzinę. To w zasadzie możliwe tylko w Niemczech.