Apator nie szalał na giełdzie

Ocena drużyny. Torunianie nie szaleli na transferowej giełdzie. Skupili się na utrzymaniu dotychczasowego stanu osobowego, powrocie zawieszonego Emila Sajfutdinowa i dorzuceniu do tej układanki zawodnika do lat 24. I tutaj pojawiało się sporo znaków zapytania, bo rynek jest ubogi i wartościowych zawodników brakowało. Sondowano m.in. Jana Kvecha, ale ostatecznie padło na Wiktora Lamparta, który w tym sezonie skończył wiek juniora.

Powrót Sajfutdinowa największym wzmocnieniem

Juniorzy problemem Apatora?

Najsłabsze ogniwo. Apator choć zbudował mocną drużynę, to jednak nie jest wymieniany w gronie głównych faworytów do medalu. Najpewniej wynika to z faktu, że formacja młodzieżowa nie rzuca na kolana. O ile trudno przyczepić się do formacji seniorskiej, która na papierze ma dużo jakości, o tyle juniorzy są brakującymi puzzlami w tej układance. Z drugiej jednak strony Krzysztof Lewandowski i Mateusz Affelt mają wielki potencjał i nie będzie można być zdziwionym, jeśli wyskoczą z formą. Gdyby do tego doszło, to torunian stać na skuteczną rywalizację z każdym.