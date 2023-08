Oni nie mają wątpliwości. Sparta przegra w ćwierćfinale!

Niedzielne mecze ćwierćfinałowe PGE Ekstraligi komentują i typują dla nas Mateusz Wróblewski - dziennikarz redakcji Interii, a także Wojciech Dankiewicz - żużlowy ekspert i komentator.



For Nature Solutions Apator Toruń - Platinum Motor Lublin

MATEUSZ WRÓBLEWSKI: Choć z czasem Apator Toruń rośnie w siłę - głównie za sprawą coraz lepszej formy Patryka Dudka, to jednak Motor Lublin bez problemu powinien sobie poradzić z podopiecznymi Jana Ząbika. Tak w domu, jak i na wyjeździe. Co prawda Motor przystąpi do ćwierćfinału bez Jacka Holdera, ale tę lukę doskonale powinni uzupełnić juniorzy Motoru, z Mateuszem Cierniakiem na czele.

Typuję: 43:47

Najlepszy zawodnik meczu: Bartosz Zmarzlik

WOJCIECH DANKIEWICZ: Motor w ostatnim meczu we Wrocławiu pokazał prawdziwą moc. I to osłabiony brakiem Jacka Holdera. Z drugiej strony torunianie też zaczęli fajnie jechać. Obudził się Patryk Dudek. Do tego jest Emil Sajfutdinow. Myślę, że to będzie wyrównany mecz, aczkolwiek stawiam mimo wszystko na aktualnych mistrzów Polski.

Typuję: 43:47

Najlepszy zawodnik meczu: Emil Sajfutdinow

ebut.pl Stal Gorzów - Tauron Włókniarz Częstochowa

MATEUSZ WRÓBLEWSKI: To już tradycja, że te zespoły spotykają się w fazie play-off. Szczególnie zeszłoroczne rozgrywki zapadły w pamięć. Remis w Gorzowie i nieoczekiwane zwycięstwo gorzowian w Częstochowie. Zważywszy na obecną dyspozycję obu zespołów, moim zdaniem faworytem jest Stal. Dwumecz powinien być na styku.

Typuję: 48:42

Najlepszy zawodnik meczu: Martin Vaculik

WOJCIECH DANKIEWICZ: Bardzo ciekawy mecz drużyn, które są sąsiadami w tabeli. Myślę, że gorzowianie będą mieli atut własnego toru. Męczyli się ostatnio z Apatorem, ale sądzę, że wyciągną wnioski. Mają czas, aby naprawić to, co ostatnio nie działało. Włókniarz też ostatnio dostał zimny prysznic. Dla mnie to taka drużyna nieobliczalna, która potrafi pojechać doskonale, a równie dobrze zawieść na całej linii.

Typuję: 48:42

Najlepszy zawodnik meczu: Szymon Woźniak

Szybka Kontra. Najważniejsza część sezonu naznaczona niespodziankami? Gorzowsko-częstochowski kabaret. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

MATEUSZ WRÓBLEWSKI: Jeszcze trzy tygodnie temu powiedzielibyśmy, że to pojedynek przyszłego mistrza Polski z outsiderem. Ostatnie mecze dodały wiatru w żagle Unii. Zwycięstwo ze Spartą w rundzie zasadniczej z pewnością dał kopa całej drużynie. Typuję, że to właśnie z tej pary będzie lucky looser. Niepewna forma Maćka Janowskiego oraz Taia Woffindena nie wlewa optymizmu w serca kibiców z Wrocławia. Unia u siebie powinna wygrać, a we Wrocławiu uwielbia się ścigać. Tak, czy inaczej dwumecz będzie dla Wrocławia.

Typuję: 48:42

Najlepszy zawodnik meczu: Janusz Kołodziej

WOJCIECH DANKIEWICZ: Szykuje nam się prawdziwa petarda. Jeszcze nie tak dawno pewnie nikt by nie powiedział, że to spotkanie można będzie nazwać hitem. Mam wrażenie, że nieco zmieniły się w tym czasie oblicza tych zespołów. Dla mnie zwycięsko z tej rywalizacji powinni wyjść gospodarze.

Typuję: 48:42

Najlepszy zawodnik meczu: Artiom Łaguta

Unia Leszno / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Żużlowcy Betard Sparta Wrocław / WTS Sparta Wrocław/Wojciech Tarchalski / materiały prasowe

Emil Sajfutdinow / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński