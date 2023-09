Już wiadomo, że Cellfast Wilki Krosno nie pójdą drogą Enea Falubazu Zielona Góra, który w tym roku zakontraktował najlepszych zawodników i dotąd nie przegrał meczu w lidze. Przed Falubazem już tylko finał z ROW-em Rybnik. Jeśli go wygra, to awansuje do PGE Ekstraligi.