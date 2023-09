Oni mogą być im wdzięczni. Kibice pobiją kolejny rekord?

Czy dużo to czy mało naprawdę ciężko stwierdzić. Jedno jest pewne - najlepszy polski żużlowiec w sobotę znajdzie się pod ogromną presją, bo na żywo ze stadionu wspierać go będzie kilkanaście tysięcy biało-czerwonych fanów. Fredrik Lindgren natomiast ma niewiele do stracenia. - To dużo lepsze położenie porównując go do Zmarzlika, który musi wygrać. Zmarzlik broni tytułu, ale można powiedzieć, że miał go już w torbie, w której zrobiła się duża dziura. Tytuł z niej wypadł, a zawodnicy znów się o niego ścigają. Kto by pomyślał, że tak będzie kilka tygodni temu? - mówił na fimspeedway.com chociażby Tony Rickardsson.