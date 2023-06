Oni lubią bawić się w Neymara. Ekspert podał trzy nazwiska

Na filmach było tylko trzech zawodników

Były żużlowiec przyznał, że Leszek Demski, szef arbitrów, zaprosił jego i Tomasza Golloba na pokaz "artystycznych upadków". Panowie oglądali kilka filmików, na których zawodnicy kładący się na tor ewidentnie robili to po to, żeby skłonić sędziego do wykluczenia przeciwnika ewentualnie do powtórki.