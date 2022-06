Oni kolejki jeszcze nie zamykali. W końcu się doczekali

Zanim oczy całej żużlowej Polski będą zwrócone na Wielkopolskę, na kibiców czeka świetnie zapowiadające się starcie w Lublinie, gdzie miejscowy Motor podejmie For Nature Solutions Apatora. Gospodarze są jak na razie absolutnymi hegemonami ligi i pomimo tarapatów w paru spotkaniach, ani razu nie zaznali w tym roku goryczy porażki. Przyjezdni zaś to drużyna nieobliczalna, która może odpalić w najmniej oczekiwanym momencie. Wystarczy spojrzeć tylko na ich skład. Robert Lambert w ostatnim czasie prezentuje kosmiczny poziom. Patryk Dudek po słabym starcie sezonu ma w tym momencie szansę nawet na medal indywidualnych mistrzostw świata. Znak zapytania należy z kolei postawić przy Jacku Holderze oraz Pawle Przedpełskim. Nie są to jednak zawodnicy z pierwszej łapanki.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin – For Nature Solutions Apator Toruń:

Wbrew pozorom kibice świetnie mogą bawić się również w Ostrowie. Racja, Fogo Unia na teren lokalnego rywala ma zamiar przyjechać jak po swoje i zainkasować kolejne trzy "oczka" do tabeli. Należy jednak pamiętać, iż gospodarzom powoli kończą się już okazje do tego, by choć raz w tym roku pokonać jakiegoś rywala i dać swym sympatykom trochę powodów do radości. Samych zawodników nie trzeba jakoś specjalnie motywować, bo nie dość że czekają ich derby, to na dodatek każdy dobry występ przybliży niektórych z nich do pozostania w elicie pomimo spadku ich obecnej drużyny. Prezesi innych zespołów nie śpią i już teraz robią sobie przegląd potencjalnych kandydatów.