Oni już za kilka dni wyjadą na tor! Tego jeszcze nie grali

Mamy 8 lutego, więc za miesiąc większość żużlowców będzie już po pierwszych treningach, niektórzy może uczynią to nawet w Polsce. Jak zwykle, zaplanować niczego nie można, bo mamy w kraju zbyt kapryśną pogodę. Kluby już jednak zarezerwowały sobie tory w Krsko czy Gorican. Tam jest inna zima, znacznie łagodniejsza. Nawet w środę klub z Krsko publikował zdjęcia tamtejszego toru skąpanego w promieniach już wiosennego słońca. Czuć, że sezon za pasem. I czują to także sami zawodnicy, bo została chwila do wyjazdu na tor.