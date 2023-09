Oni dali im przepustkę do raju. Tak potraktował ich klub

Z tamtego zespołu nie został nikt

Z tamtego zespołu nie został już nikt. Miesiąc w 2019 był objawieniem, ale w 2020 obniżył loty, a w 2021 już nie było go w kadrze. Dla Dawida Lamparta 2019 był ostatnim rokiem w elicie. Wrócił do Rzeszowa i jazdy w niższych ligach. Jonsson po 2019 zakończył bogatą karierę. Trofimow jeszcze w 2020 był juniorem Motoru, ale gdy skończył wiek, klub go odpuścił, bo nie rokował. Lamberta też Motor odpuścił. Anglik przeniósł się do ROW-u Rybnik, tam rozwinął skrzydła, a teraz jest gwiazdą For Nature Solutions Apatora Toruń.