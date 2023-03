Końcówka marca to jedna z ulubionych części roku każdego kibica czarnego sportu. Zawodnicy mają już za sobą pierwsze treningi, ośrodki z całego kraju organizują sparingi oraz turnieje towarzyskie, a jakby tego było mało - coraz mniej dni pozostaje do oficjalnej inauguracji zmagań ligowych. Wiele dzieje się także za kulisami, gdzie pracownicy klubowi dopieszczają ostatnie szczegóły związane z nadchodzącymi domowymi spotkaniami. Ostatnio wiele działo się zwłaszcza w Gorzowie, gdzie odbył się nabór do sekcji Stal Girls, czyli podprowadzających, bez których nie może odbyć się żaden mecz PGE Ekstraligi.

O dołączenie do tej elitarnej grupy ubiegało się aż 21 pięknych kobiet. - W tym sezonie była inna formuła. Casting był otwarty. Nie wymagaliśmy żadnych zdjęć ani zgłoszeń, bo chcieliśmy te dziewczyny zobaczyć od razu na żywo. W tym roku poziom był bardzo wysoki. Na casting dotarło 21 dziewczyn w różnym wieku. W tym sezonie zapraszaliśmy nawet 16-latki, ale za zgodą opiekunów - mówiła na początku marca na łamach eska.pl Agnieszka Zdrojewska, czyli koordynatorka podprowadzających.

Kibice są zachwyceni. Oto nowe podprowadzające Stali

Co prawda na wyniki trzeba było trochę poczekać, ale wreszcie ukazały się one w połowie miesiąca. - Witamy Kornelię, Julię, Magdalenę, Nikolę, Martę i Oliwię. Dziewczyny wygrały casting na podprowadzające i dołączą do naszego zespołu w sezonie 2023. Już niedługo dowiecie się o nich trochę więcej. A teraz przywitajcie nasze nowe #StalGirls - zameldował oficjalny fan page obecnych wicemistrzów kraju.

Patrząc na komentarze, kibice zdecydowanie zadowoleni są z decyzji o wyborze akurat tych sześciu pań. - Piękne dziewczyny - pisze chociażby Karolina. - Brawo - dodaje z kolei Gregor, który z pewnością nie może doczekać się momentu, kiedy podprowadzające po raz pierwszy zaprezentują się szerszej publiczności. Nastąpi to dokładnie 14 kwietnia, kiedy to do Gorzowa zawita ambitny zespół z Grudziądza.

Jedna z nich niebawem powalczy o tytuł Miss Polonia

Co warto zaznaczyć, poza powołaniem nowych członkiń Stal Girls, fani żyją także wielkim sukcesem Karoliny Kulczyńskiej. Jedna z najbardziej wyróżniających się podprowadzających wicemistrzów kraju niebawem powalczy o tytuł Miss Polonia. - To dla mnie ogromny zaszczyt, że będę reprezentować nasze województwo - napisała na swoim Facebooku i już nie może doczekać się tego wyjątkowego wydarzenia.

Podprowadzające Stali / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan

