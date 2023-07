On znów to zrobił! Tu nie ma na niego mocnych

Powiało też optymizmem jeśli chodzi o Polaków. Do półfinału poza Bartoszem Zmarzlikiem awansował bowiem Patryk Dudek. Wychowanek Falubazu Zielona Góra na domowym obiekcie Dackarny wreszcie pojechał tak jak należy i nie zadowolił się samym znalezieniem w czołowej ósemce. Obaj spotkali się zresztą w jednej gonitwie, w której dość niespodziewanie wychowanek Falubazu Zielona Góra pokazał plecy obecnemu mistrzowi świata i jako jedyny nasz reprezentant zameldował się w ostatnim biegu wieczoru .

Walka o największy puchar okazała się bardzo zacięta. W pierwszym podejściu doszło do groźnego upadku z udziałem Martina Vaculika oraz Fredrika Lindgrena. Bohater lokalnej publiczności przeliczył się i zbyt ostro zaatakował rywala, za co został wykluczony z powtórki. W niej początkowo również prowadził Słowak, jednak na trasie prześcignął go piekielnie szybki Daniel Bewley.