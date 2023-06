On znów to zrobił. Tak wygrywali tylko najwięksi

W nie najlepszej sytuacji znajduje się również Patryk Dudek, choć on wreszcie zdołał się przełamać i w Pradze znalazł się czołowej ósemce. Przeciwnicy w półfinale okazali się zbyt silni, bowiem reprezentant For Nature Solutions Apatora ukończył go na ostatnim miejscu. Przepustkę do decydującej gonitwy uzyskał za to Bartosz Zmarzlik.