On również ma kim się pochwalić. Poznaj piękność znanego sportowca

Piękna Nikola Rakova ma wielką pasję

Nikola Rakova oprócz Milika kocha... taniec. Wybranka zawodnika Cellfast Wilków Krosno przez wiele sezonów brała udział w profesjonalnych turniejach . Na jej koncie na Instagramie możemy jednak dostrzec, że aktualnie skupia się tylko na rodzinie. Zamieszcza tam bardzo dużo zdjęć ze swoim ukochanym, a także z synami. Pierwszy (Vaclav) przyszedł na świat 12 czerwca 2020 roku, a drugi (Vincent) urodził się 12 października 2022 roku. Ci trzej mężczyźni zdominowali profil Czeszki . W czasach, kiedy zakochani jeszcze nie mieli dzieci, często podróżowali. Rakova wrzucała do sieci zdjęcia z plaż na Dominikanie, pojawili się też w Tanzanii. Po narodzinach dzieci nie jest już tak łatwo wybrać się na romantyczne wakacje. Wybranka wspiera Milika w karierze, trzyma za niego kciuki do tego stopnia, że czasem pojawia się nawet na zawodach. Najczęściej jednak w Czechach. 13 stycznia Rakova zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym namiętnie całuje ukochanego i... pokazuje pierścionek zaręczynowy .

Chorzowski "kocioł czarownic" znów zapłonie. Nie uwierzysz, kto na to czeka Milik startuje w lidze polskiej od 2012 roku. Wtedy reprezentował barwy klubu z Krakowa. Później jeździł w Rybniku (2013-2014), we Wrocławiu (2015-2019), ponownie w Rybniku (2020), a od sezonu 2021 przywdziewa plaston Cellfast Wilków Krosno .

To on we wrześniu 2022 roku w ostatnim wyścigu finałowego dwumeczu z Falubazem Zielona Góra zapewnił krośnianom pierwszy w historii awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, skutecznie broniąc się przed zaciekle atakującym Rohanem Tungate'em. Po spadku z PGE Ekstraligi był jedynym seniorem, który pozostał w zespole. Powoli więc staje się taką małą legendą klubu z Krosna.