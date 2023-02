On już zna kadrę na żużlowy Mundial. Trener walczy o posadę

Reprezentacja Polski wróciła ze zgrupowania na Malcie. Podczas gdy w kraju szaro, buro i ponuro, kadrowicze przez kilka dni szlifowali formę w malowniczych okolicznościach przyrody. Nikt nikogo już nie musiał prosić na kolanach, żeby pojawił się na obozie. Nie było hurtowych L4 i wymigiwania się od wyjazdu , była za to świetna zabawa, wylane hektolitry potu i wewnętrzna integracja, która powinna korzystnie wpłynąć na atmosferę w drużynie narodowej przed najważniejszą imprezą sezonu.

Trener Rafał Dobrucki, jeden z inicjatorów zagranicznej wyprawy i oderwania się od zimowej scenerii Zakopanego czy Szklarskiej Poręby, słusznie doszedł do wniosku, że trzeba zaproponować kadrowiczom coś nowego , być może atrakcyjniejszego. W końcu, gdy przez tydzień spożywa się bez przerwy tę samą zupę, ona też po pewnym czasie przestaje smakować.

Dobrucki nie zaryzykuje odmładzania kadry

Dla naszej reprezentacji punktem kulminacyjnym i turniejem docelowym w 2023 roku będzie rozgrywany pod koniec sierpnia żużlowy Mundial, czyli uwielbiany przez Polaków, ale zastąpiony w poprzednich latach formułą Speedway of Nations, Drużynowy Puchar Świata.

Po kompromitacji w ubiegłorocznym SoN, w bieżącym sezonie, taryfy ulgowej już nie będzie. Każdy medal oprócz złotego zostanie przyjęty z dużym niedosytem. Zwłaszcza, że finały mamy u siebie, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Chociaż na Maltę udała się szeroka kadra i brakowało w niej tylko dziada z babą, to Dobrucki ma już w głowie szkielet zespołu, który wystawi w stolicy Dolnego Śląska. I nawet jeśli będzie unikał jednoznacznej odpowiedzi, to będzie to zwyczajna zasłona dymna. Sęk w tym, że zasłaniać nie ma czego, bo prochu pan selekcjoner nie wymyśli.