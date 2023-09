On już zna ich skład? Ten wpis mówi wszystko

Przed sezonem 2023 naprawdę mało kto spodziewał się, iż ebut.pl Stal włączy się w medalową rozgrywkę w PGE Ekstradzlie. Za odchodzącego do Platinum Motoru Lublin Bartosza Zmarzlika działacze sprowadzili Oskara Fajfera z pierwszej ligi, co nie spodobało się wielu kibicom. Wychowanek Startu Gniezno udowodnił jednak niedowiarkom, że się mylili i bez wątpienia był jednym z odkryć tegorocznych zmagań. Poza tym nie zawiedli pozostali seniorzy. Dało to piorunujący efekt, bo w rundzie zasadniczej "żółto-niebiescy" uplasowali się na trzecim miejscu.

W fazie play-off wszystko posypało się niczym domek z kart. Podczas Grand Prix Łotwy koszmarny upadek zaliczył Anders Thomsen, który w ten sposób zakończył swoją tegoroczną jazdę. Gorzowianie bez lidera co prawda stawiali się Tauron Włókniarzowi i niewiele brakowało, by awansowali do półfinału jako lucky loser, lecz w Lublinie kapitalnie spisał się For Nature Solutions Apator i to drużyna z Torunia walczy w tym momencie o awans do finału.

Kibice z północy województwa lubuskiego oczywiście są smutni z takich rozstrzygnięć, ale z drugiej strony uśmiechają się na myśl o sezonie 2024. Zespół na przyszłoroczne zmagania jest już bowiem praktycznie zbudowany. Z klubu nie zamierzają się ruszać najważniejsi zawodnicy - Martin Vaculik, Anders Thomsen, Szymon Woźniak oraz Oskar Fajfer. Ponadto żółto-niebieski kevlar przywdzieje Jakub Miśkowiak, czyli indywidualny mistrz świata juniorów 2021.

Utalentowany nastolatek odejdzie? Błysnął w końcówce sezonu

Wątpliwości co do transferu utalentowanego Polaka nie ma Ireneusz Maciej Zmora. Były prezes klubu zdradził szczegóły dotyczące składu obecnych wicemistrzów Polski. - Warta szemrze, że za rok w Stal Gorzów będzie tylko jeden nowy zawodnik i będzie nim Jakub Miśkowiak. Klub postawi na parę juniorów Paluch - Stojanowski. To z kolei oznacza niemal pewne rozstaniem z Oskarem Huryszem - napisał na Facebooku.

Sympatyków ebut.pl Stali zdecydowanie nie uszczęśliwi ostatnie zdanie. Oskar Hurysz zaliczył bowiem rewelacyjną końcówkę sezonu w barwach InvestHousePlus PSŻ-u Poznań i wyraźnie odżył po nawiązaniu współpracy z Adamem Skórnickim. W kuluarach mówi się, że bardzo chce pozyskać go Betard Sparta Wrocław. Starania działaczy z Dolnego Śląska na pewno wzrosły po tym jak Jakub Krawczyk ogłosił pozostanie w Arged Malesie Ostrów.

Autor wpisu słowem nie wspomniał o Wiktorze Przyjemskim, którego chce mieć u siebie niemal każdy ekstraligowy klub. Junior Abramczyk Polonii Bydgoszcz, jeżeli nie wydarzy się nic zaskakującego, trafi do Lublina. - A że w żużlu tak samo jak w życiu stałe są tylko zmiany, więc to również może się jeszcze zmienić. Przecież wszyscy pamiętamy zdjęcie Bartłomiej Kowalskiego w bluzie naszego klub - zakończył Zmora.

