On już nie wróci. Ten wpis nie zostawia złudzeń

- Zdecydowałem się zawiesić swoją przygodę z czarnym sportem i na razie nie widzę siebie wracającego do żużla, czy to w roli zawodnika czy jako mechanik lub inna postać . I choć dziś jestem poza sportem, to nie zapominam o tych, którzy mi pomagali. Chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco podziękować swoim rodzicom, bratu oraz dziewczynie, którzy wytrzymywali na co dzień trudy mojego bycia sportowcem. A ta droga nie była usłana różami i sukcesami. Zawsze mogłem na nich liczyć i wiem, jak mocno przeżywali wszystkie moje porażki - tak rozpoczął swój wpis Mateusz Panicz.

W dalszej kolejności podziękował też osobom ze swojego teamu, tym odpowiedzialnym za social media oraz klubowi z Wrocławia. Czy to ostateczny dowód na to, że 19-letni żużlowiec nie wróci na tor? Raczej na to wygląda. Panicz jest mocno zniechęcony i może rzeczywiście lepiej, by zajął się czymś innym. W tak młodym wieku może być jeszcze fachowcem w wielu dziedzinach życia. Nie ma sensu zmuszać się do żużla, który dał mu sporo stresu.