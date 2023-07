„On już ma nowy klub”. To dlatego stawia kosmiczne żądania?

Apator Toruń i Falubaz Zielona Góra miały chrapkę na Jasona Doyle’a, ale odbiły się od ściany. Trudno powiedzieć, czy jeszcze wrócą do gry o zawodnika z lepszymi ofertami. Na razie działacze tych drużyn są rozgoryczeni wysokimi ich zdaniem żądaniami żużlowca.

Doyle już ma klub? 1,1 miliona złotych za podpis na kontrakcie

Według tego źródła Doyle dogadał się już z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz i tam będzie teraz jeździł. Kontrakt ma opiewać na 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. To dlatego miałby stawiać kosmiczne żądania. Najwyraźniej sprawdza, czy ktoś jest gotowy dać więcej. 1,1 i 11 już ma, ale jeśli Apator lub Falubaz dadzą więcej, to wtedy będzie mógł zacierać ręce.

GKM Grudziądz jeszcze się asekuruje

GKM w sprawie Doyle’a siedzi cicho. Nie chwali się nim (najpewniej umowa jest na gębę, więc wciąż ktoś ich może przelicytować), dalej też rozgląda się na rynku za nowymi zawodnikami. Klub przyjął nawet ofertę Nickiego Pedersena, który wyraził chęć przedłużenia umowy. Jeśli jednak Doyle nie wywinie jakiegoś numeru i nie wycofa się z ustaleń, to właśnie on, a nie Pedersen, będzie reprezentował barwy GKM-u w przyszłym roku.

Niektórych może dziwić chęć takiej zamiany, bo Pedersen, mimo słabego sezonu i tak ma w tym roku wyższą średnią od Doyle’a. Wynik Duńczyka to 1,962. Doyle ma średnią 1,944.

Skład GKM-u na 2024 powoli się krystalizuje

GKM najpewniej jednak patrzy na to, że Pedersen jest o 9 lat starszy (ma też kilka poważnych kontuzji na koncie), a w tym roku kompletnie nie szło mu na wyjazdach. W Grudziądzu liczą zapewne na to, że z Doylem będzie inaczej. Inna sprawa, że ten też w tym roku na wyjazdach nie błyszczy. W ostatnim meczu z Apatorem w Toruniu zdobył 10 punktów w 6 biegów. Wygrał tylko jeden, ostatni, ale to wyłącznie, dlatego że Apator wystawił w tym wyścigu juniora i rezerwowego zawodnika U24.