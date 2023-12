On jeszcze się nie skończył? Słowa Polaka wywołały poruszenie

Kasprzak w lipcu wstąpi do grona czterdziestolatków. Jeździ na żużlu od ponad dwóch dekad. Sezon 2024 będzie dla tego utytułowanego żużlowca pierwszym poza najwyższą klasą rozgrywkową. Innego wyboru nie miał, bo po kolejnym nieudanym roku, tym razem w Cellfast Wilkach Krosno, nie wzbudził zainteresowania klubów PGE Ekstraligi.

Rozmowa Interii. Unia Leszno bez licencji! Dyrektor zdradza, jakie kroki podjął klub. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Kasprzak: Chcę być mistrzem świata

- Będę się starał, żeby chłopakom pomóc w jak najlepszym wyniku i klubowi, żebyśmy jak najszybciej wrócili do Ekstraligi. Chciałbym być mistrzem świata. Byłem wicemistrzem, straciłem to przez kontuzję kolana. Mam jedenaście medali mistrzostw świata. Jeszcze parę tytułów bym chciał zdobyć - mówił ostatnio nowy lider Energa Wybrzeża Gdańsk. Tak go namaścił nawet członek zarządu nowopowstałej spółki akcyjnej Tadeusz Zdunek. Wieloletni prezes wiele sobie obiecuje po 39-latku.

Nazwisko Kasprzak w Speedway 2. Ekstralidze to naprawdę coś. Nazwiska jednak na żużlu nie jeżdżą, przekonał się o tym w ostatnich latach Matej Zagar. - Transfer Kasprzaka oceniam pozytywnie, ale czas pokaże, jak będzie. Na to nie ma reguły, jednak zawodnik przechodzący z PGE Ekstraligi do niższej klasy rozgrywkowej często ma dobrą pierwszą połowę sezonu. Jest łatwiej i jazda dobrze wychodzi. Zobaczymy, czy Wybrzeże dokonało dobrego zakupu, czy nie - mówi nam Dariusz Stenka, legenda gdańskiego klubu.

Stenka nie przekreśla szans Kasprzaka na powrót do elity. Zdaniem byłego zawodnika, opinie, że były reprezentant Polski się skończył, są przedwczesne. - Dlaczego za rok nie ma wrócić do PGE Ekstraligi? Jeśli sezon mu wyjdzie, to dlaczego nie? Słowa o mistrzostwie świata, to trochę na wyrost, przesada. Marzyć jednak nikt nikomu nie może zabronić. Kasprzak może mieć taki cel, ale patrząc realnie, będzie o to ciężko - ocenia nasz rozmówca.

O co pojedzie Wybrzeże Gdańsk?

Gwiazd w składzie Wybrzeża jest więcej, gdańszczanie zakontraktowali jeszcze jednego byłego medalistę mistrzostw świata - Nielsa K. Iversena. Z takimi nazwiskami trudno jechać tylko o utrzymanie. - Skład jest dobry, jak co roku. Działacze starają się zbudować drużynę na play-off, a nawet na awans. Wszystko jednak zweryfikuje sezon. W 2024 roku może być trochę inaczej niż w poprzednich latach - stwierdza Stenka.

Terminarz Speedway 2. Ekstraligi zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek, 21 grudnia.

Krzysztof Kasprzak / Ewelina Włoch / Flipper Jarosław Pabijan

Na zdjęciu: Krzysztof Kasprzak / matriały prasowe / materiały prasowe