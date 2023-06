Prezes Sparty lubi się wbić między wódkę, a zakąskę

Po odejściu do grona seniorów Bartka Kowalskiego, we Wrocławiu będzie straszne ciśnienie, żeby wyrwać kolejnego juniora z zewnątrz. Większość ekspertów wpycha jednak 18-latka w objęcia Stali Gorzów , która zamiast dużej kasy proponuje rozwój sportowy na trudnym technicznym torze.

Otoczenie Wiktora od początku kariery trzymało go pod kloszem i cierpliwie czekało aż chłopak zacznie osiągać wyniki. Nawet w razie wpadek, dłuższego kryzysu, co w tak młodym wieku ma swoje prawa, suszenia głowy nie będzie.

Gdybym był na miejscu menedżera Wiktora na pewno nie poszedłbym do klubu, gdzie jest już jeden solidny junior np. Oskar Paluch w Gorzowie. Trzeba szukać szans do jazdy, a posucha w tej formacji w PGE Ekstralidze będzie ogromna.

Przyjemski pasowałby do Apatora?

Bardzo ciekawym, lecz dla całego tabunu kibiców kontrowersyjnym kierunkiem, byłby np. Toruń, gdzie nie ma ani grama młodzieżowca, a milionową umowę pan Termiński pewnie w akcie desperacji i tak położyłby na stole. Rozumiem, że mały kościół Przyjemskiego, który utworzył się w Bydgoszczy obrzuciłby mnie teraz paroma inwektywami, no bo jak to, ja związany z Polonią wciskam Wiktora do najbardziej znienawidzonego klubu przez fanów z Bydgoszczy. Zaraz będzie trzeba go przecież nazwać zdrajcą i "zjechać" na funty. W tym wypadku wygrywa u mnie czysty pragmatyzm, choć posiadam telewizor w domu i śledzę wyniki żużlowców, których dopada jakaś straszna niemoc po transferze do Apatora.