On boi się jeździć? "Czeka, jak wszyscy odjadą"

W Apatorze chyba aż za bardzo uwierzyli w dobre występy Affelta. Młody żużlowiec dostał szansę już w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy wskoczył do składu kosztem Denisa Zielińskiego. Działacze i sztab szkoleniowy nie zamierzali zatrzymywać Zielińskiego przed zmianą barw klubowych (miał ważny kontrakt na sezon 2023, ale nie rokował tak jak Affelt z powodu wieku). Wszystko po to, żeby Affelt miał chłodną głowę i się rozwijał. Na razie postępów jednak nie ma.



Do tej pory w tym sezonie Affelt wystartował już w 25 wyścigach. Zdobył w nich 7 punktów z bonusem, co daje najniższą średnią wśród wszystkich sklasyfikowanych zawodników PGE Ekstraligi (0,320). Na temat wychowanka Apatora podczas środowego Kolegium Żużlowego na YouTube Canal+ Sport wypowiedział się Patryk Malitowski.