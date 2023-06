On będzie łakomym kąskiem. Dostanie ofertę nie do odrzucenia?

Mads Hansen jest jednym z najlepszych zawodników do lat 24 w całej 1. Lidze Żużlowej. Duńczyk za chwilę będzie łakomym kąskiem na giełdzie transferowej. Jego największym atutem w negocjacjach jest wiek. Urodził się w 2000 roku, więc w sezonie 2024 nadal będzie mógł występować jako zawodnik U24. To może zachęcić nawet kluby z PGE Ekstraligi do złożenia mu propozycji nie do odrzucenia.