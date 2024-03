Olbrzymi pech reprezentanta Polski. To koniec jego marzeń?

Lider Fogo Unii Leszno szykował się intensywnie do zbliżających się rozgrywek. Miał jednak pecha, bo upadek z Gorzowa Wielkopolskiego może pokrzyżować jego plany. Żużlowiec opuści finał Złotego Kasku w Opolu, który odbędzie się 1 kwietnia. To był ważny punkt w kalendarzu żużlowca, bo poza samym prestiżem ten turniej dawał przepustkę do światowych eliminacji do cyklu Grand Prix.