Okno transferowe otworzy się później? Zrobią to dla Rosjan?

Wciąż nie mamy stuprocentowej informacji dotyczącej dalszych żużlowych losów Artioma Łaguty, Emila Sajfutdinowa czy Wadima Tarasienki. Każdy z nich czeka. Czekają też kluby, dla których ewentualne dopuszczenie tych zawodników do startu mogłoby być diametralną zmianą na lepsze jeśli chodzi o siłę zespołu. Najlepszym przykładem była tegoroczna Betard Sparta Wrocław, która bez Łaguty odjechała naprawdę kiepski sezon.

1 listopada ma oficjalnie otworzyć się okno transferowe, które potrwa dwa tygodnie. Coraz częściej słychać jednak plotki mówiące o tym, że ten termin ulegnie zmianie. Kluby chcą wiedzieć, na czym stoją i czy mogą interesować się wymienionymi żużlowcami. Zwłaszcza Łaguta i Sajfutdinow to zawodnicy klasy światowej, których chce każdy klub. Drugi z nich jest już bardzo zniecierpliwiony i kilka tygodni temu dużo wskazywało, że być może skończy karierę.

Dla klubów to też zła informacja

Z pewnością będą tacy, którzy na ewentualnym przesunięciu okna zyskają. To oczywiście ci, którzy chcą mieć u siebie któregoś z Rosjan. Będą jednak również ci, którzy nie ucieszą się z takiego rozwiązania. Dłuższy czas oczekiwania na podpis to dłuższe tkwienie w niepewności czy dany zawodnik faktycznie dotrzyma słowa i przyjdzie do klubu. A tegoroczny rynek transferowy pokazał, że słowo niewiele jest warte.