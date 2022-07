Okiem Senatora. Falubaz znalazł kozła ofiarnego

Nie tylko Piotr Żyto jest winny

W Zielonej Górze mieliśmy ostatnio sporo kibiców, ponieważ wpuszczono ich za darmo na starcie z Trans MF Landshut Devils w ramach przeprosin za wynik sportowy. Na ołtarzu złożono wtedy trenera, którego obarczono winą za słabą jazdę drużyny. Tylko czy aby na pewno sam trener ponosi odpowiedzialność za to co dzieje się z zawodnikami i klubem? Zdecydowanie nie!

Zarząd zapowiadał szybki powrót do PGE Ekstraligi, ale póki co ta prędkość czasami nie jest nawet pierwszoligowa. Plan na ewentualną elitę też nie wygląda zbyt dobrze, bo żużlowcy już zastanawiają się na temat dalszej przeszłości, ale póki co nie słyszałem aby ktoś wybierał się do Zielonej Góry. Jak to jednak mówią, pożyjemy, zobaczymy.