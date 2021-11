Okiem senatora Dowhana. Wszyscy myśleli, że to żart. Legenda chciała wsiąść na ciągnik

Lubię robić zakupy na zielonogórskim ryneczku. Zmienił się on od lat, wyglądałem przypomina czasy słusznie minione. Nie zmieniają się tylko ludzie i świeże, naturalne produkty, które oferują tam rolnicy czy działkowcy. Jak to bywa na bazarze, gdzie ludzie znają się jak łyse konie, nie uniknie się tematów politycznych, a w Zielonej Górze, która dodatkowo żużlem stoi i żużlowych. I tak dowiedziałem się ostatnio, że Andrzej Huszcza miał marzenie pojeździć dużym ciągnikiem po polu. Nigdy o tym nie słyszałem, a rozmawialiśmy przecież nie setki, ale tysiące razy. Teraz dowiedziawszy się od jednego z plantatorów o zakupie takiego sprzętu zdradził swoją tajemnicę. Wszyscy myśleli, że to żart, ale pan Andrzej umówiwszy się na jazdę po polu przyjechał w zaplanowanym terminie i oczywiście dosiadł wielkiego rumaka jak kiedyś Jawy i GM-y. Dziwne jest to, że w klubie posiadaliśmy traktory, ale nie takie duże o jakich marzyła nasza legenda. A ja pragnę, podobnie jak wielu ludzi, aby jak najszybciej przyszła wiosna i zawarczały znów motocykle. Na wiosnę radośnie ptaszki ćwierkają, że nasz ukochany czarny sport będzie promowany w otwartym TVN-ie. To świetna wiadomość i jeszcze większa nie tylko promocja, ale również dostępność tej dyscypliny. Jeżeli tak się stanie, biję brawo tym, którzy wpadli na ten pomysł. Otwartych zostanie wiele drzwi i możliwości na większą reklamę i popularność włącznie.

Zawodnicy rozjechali się po świecie, wstawiają kolorowe fotografie z ciepłych zakątków globów. To jest ich chwila na relaks, bo już za chwileczkę powrócą do treningów. Skupią się na przygotowaniach do sezonu. I tak ten czas płynie... Ze sportowym pozdrowieniem

Robert Dowhan