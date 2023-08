Okazja na rynku transferowym. Kto weźmie byłego mistrza świata?

Holder przez kontuzję straci pracę w PGE Ekstralidze

Holder połowę sezonu stracił przez kontuzję, która nie dość, że zabrała mu możliwość pokazania się i udowodnienia swojej wartości, to na dodatek zawodnik w tym roku zwyczajnie nie zarobił. Fogo Unii wystawił fakturę na łącznie 36 punktów (wliczony jest tutaj jeden bonus). Nie znamy wartości jego kontraktu, ale gdyby przyjąć średnią dla zawodnika drugiej linii, czyli 7 tysięcy złotych za punkt, to wyjdzie nam nieco ponad 250 tysięcy złotych. To nie jest pułap, do którego Holder był przyzwyczajony.