Ojciec prezesem, syn kierownik lub zawodnik. W żużlowych klubach nie brakuje rodzinnych powiązań. Czy to nepotyzm?

Promowanie swojej rodziny przy obsadzaniu stanowisk nie jest w świecie rzeczą ani rzadką, ani nową. W żużlu mamy sporo takich sytuacji, ale nie można nazywać tego nepotyzmem. - To zbyt mocne słowo. Nie zawsze ma się fory u swoich rodziców - mówi nam Marta Półtorak, była prezes Stali Rzeszów.

Polski speedway zna przypadki, w których w jednym klubie był/jest np. ojciec i syn, oczywiście w różnych rolach. Często takie postawy są wytykane, mówi się o nieuczciwym sposobie ustalania składu, czasem nawet o nepotyzmie (promowanie członków rodziny przy obsadzaniu miejsc pracy, dop. red.). Wielokrotnie zarzuca się wówczas, że dany zawodnik lub działacz dostał się na swoje miejsce dzięki układom.

W bydgoskiej Polonii jedynymi działaczami oprócz prezesa Jerzego Kanclerza są jego synowie. Obaj mają licencję kierownika drużyny, lecz akurat w tym przypadku rola takiej osoby ogranicza się do wypisywania programu, bowiem wszystkie decyzje i tak należą do prezesa. Psychologiem w Stali Gorzów jest Julia Chomska, córka trenera zespołu, Stanisława. W Stali Rzeszów jeździ Dawid Stachyra, syn Janusza. W tym roku nie prezentował się zbyt dobrze, ale był w składzie. Mówiło się, że inni zawodnicy mieli na to narzekać.

Był też przypadek Bartosza Świącika we Włókniarzu Częstochowa. Młody zawodnik jeździł raczej słabo i wiele osób zarzucało prezesowi Michałowi Świącikowi, że na siłę wciska go do składu. Nie jest jednak tajemnicą, że to nie było prawdą. Prezes i właściciel klubu nawet niespecjalnie chciał, by syn jeździł na żużlu. Gdy skończył karierę, pewnie poczuł swego rodzaju ulgę.

- Nepotyzm to zbyt mocne słowo. Nie zawsze ma się fory u swoich rodziców. Oczywiście ewentualne wykorzystywanie takich połączeń rodzinnych jest rzeczą niesmaczną i takie rzeczy też się zdarzają. Dochodzi do pewnych moralnych dwuznaczności. Tak czy inaczej, powyższe przykłady w kontekście nepotyzmu to przesada - mówi nam Marta Półtorak.

W wielu sytuacjach bycie rodziną wysoko postawionej osoby w danym miejscu może wręcz wymagać od kogoś dodatkowych zdolności. - Powinno się jeszcze bardziej wykazać swoją przydatność, by uprzedzić wszelkie zarzuty o forowanie. Taka osoba zawsze jest pod czujnym okiem otoczenia. Oczywiście mówimy tu o sytuacjach, gdy ktoś jest w danym miejscu zatrudniony i pobiera wynagrodzenie. Jeśli jednak to pomoc na zasadzie wolontariatu, można to robić do woli - tłumaczy.

Była prezes Stali otwarcie mówi, że nie chciałaby być w takim położeniu. - Ja sobie nie wyobrażam, jakbym miała działać w klubie i wraz ze mną ktoś z mojej rodziny. Byłoby to kłopotliwe i dla mnie, i dla tej osoby. Musiałaby być dwa razy lepsza od innych, żeby dostać szansę. To stanowiłoby problematyczną rzecz dla obu stron. Dlatego nie zazdroszczę takim ludziom, bo ja czułabym się niekomfortowo - kończy Marta Półtorak.

Zdjęcie Vaclav Milik w rozmowie z Dawidem Stachyrą / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

