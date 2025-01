Ojciec, obietnica i wyzwanie. Rosjanin gotów na wszystko przeciwko Zmarzlikowi

Nie ma żadnych wątpliwości, że Emil Sajfutdinow to jeden z największych talentów w historii żużla. Osiągnął już wiele, ale nadal mniej, niż pozwala mu na to potencjał. Swoimi mijankami zachwyca kibiców na całym świecie. Żużlowiec KS Apatora Toruń mierzy wysoko i zamierza rzucić wyzwanie Bartoszowi Zmarzlikowi - Jestem mocno zmotywowany do bycia topowym żużlowcem - mówi Sajfutdinow. Wciąż ma także do zrealizowania obietnicę, którą złożył ojcu.