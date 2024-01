Ojciec juniora atakuje trenera i klub. Mamy odpowiedź

Trener zaskoczony. Rodzina ułożona, zawodnik z potencjałem

Skontaktowaliśmy się z Jackiem Woźniakiem w celu uzyskania komentarza do słów ojca jego podopiecznego. - Generalnie nie chciałbym tego komentować. Jestem trochę zaskoczony tymi słowami, bo współpraca zawsze układała się dobrze, rodzina solidnie pomagała chłopakowi, on sam ma potencjał, który cały czas w nim widzę. O ewentualnym końcu kariery dowiaduję się teraz od pana . Nie było żadnego podziału na lepszych i gorszych. Nie czytam komentarzy w internecie, więc nawet nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły - powiedział nam trener młodzieży w Bydgoszczy.

Napisaliśmy także do Rafał Funtowicza z prośbą o szersze sformułowanie zarzutów, jakie ma wobec klubu i trenera, ale nie odpowiedział na nasza wiadomość. Być może zadziałały emocje, które można oczywiście w jakiś sposób zrozumieć. Każdy ojciec chce jak najlepiej dla swojego dziecka i na pewno drażnią go publikacje na temat jego rówieśników, podczas gdy podobne o jego dziecku się nie ukazują. Oskar ma jednak ledwie 13 lat, a w niektórych zawodach pokazywał spore możliwości. Może gdy rodzice zawodnika nieco ochłoną, zmienią podejście do tych kwestii.