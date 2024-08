Ogromny pech polskiego klubu. Stracili półtora miliona i swoją gwiazdę

To koniec marzeń NovyHotel Falubazu Zielona Góra o sprawieniu sensacji. Zielonogórzanie przegrali wysoko w pierwszym ćwierćfinałowym meczu PGE Ekstraligi z Motorem Lublin na własnym obiekcie i nic nie wskazuje na to, że będą w stanie odrobić straty na torze w Lublinie. Motor Lublin jest już jedną nogą w półfinale. Falubazowi ponad milion złotych przeszedł obok nosa, bo na tyle szacuje się przychód z biletów za dwa kolejne, potencjalne mecze w fazie play-off. Przy wyprzedaniu całego stadionu, zielonogórzanie mogliby zarobić dodatkowe półtora miliona do kasy klubowej. Z perspektywy Motoru Lublin, po kryzysie nie ma już śladu, a Bartosz Zmarzlik wrócił na właściwe tory. Niestety, groźny upadek zaliczył Jarosław Hampel. Lider gospodarzy był niezdolny do dalszej jazdy, a tor opuścił na noszach i w karetce.