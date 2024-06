Ogromne zamieszanie w polskiej lidze. Prezes wypalił na antenie

Na godzinę przed zaplanowanym starciem w Rzeszowie nad obiektem przeszła ulewa. W szybkim tempie zajęto się doprowadzeniem nawierzchni do stanu używalności. Nie wszystkim jednak przypadły do gustu prace, które nakazywał komisarz toru.

- Trochę niezrozumiała decyzja, bo obie drużyny są przeciwne pracom, które nakazuje komisarz toru. Nasz toromistrz musiał iść na trybuny. Widocznie przyjechał wybitny specjalista do spraw przygotowania toru i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Uważam, że bardziej psujemy ten tor, niż go naprawiamy. Tak jak mówię - mam nadzieję, że to jakiś specjalista od którego wiele się nauczymy. Może ma rację, zobaczymy w trakcie zawodów - burzył się Michał Drymajło, prezes Texom Stali na antenie Canal+ Sport 5.