Ogromne wzmocnienie polskiego klubu! Zaatakują mistrzostwo?

Co za wzmocnienie Betard Sparty Wrocław! Żużlowi wicemistrzowie Polski rzucają rękawice Platinum Motorowi Lublin i atakują drużynowe mistrzostwo Polski. Jeden z najlepszych polskich juniorów, Jakub Krawczyk zostaje wypożyczony z Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego właśnie do Sparty Wrocław. Ostrowianie robią to przyparci do muru.