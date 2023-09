Ogromne problemy z torem! Polacy powalczą o mistrzostwo

Rospiggarna Hallstavik - Vastervik Speedway 44:46

Oni zawiedli oczekiwania. Wskazał winnych



Mecz pomiędzy Rospiggarną a Vastervik trwał ponad dwie i pół godziny. W zawodach była dłuższa przerwa spowodowana złym stanem toru w Hallstavik. Przed spotkaniem padała, dlatego organizatorzy musieli doprowadzić nawierzchnię do bezpiecznego ścigania. Po wyrównanym starciu zwyciężyli goście 46:44 i to oni wywalczyli przepustkę do finału (wygrali u siebie 53:37). Bartosz Smektała zanotował bardzo udany występ (10+1). O tym meczu jednak jak najszybciej będzie chciał zapomnieć Gleb Czugunow (1+1).