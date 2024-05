Ogromne problemy legendarnego klubu! Nie tylko spadek im grozi

Do marca powinno być wykonane oświetlenie na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie dające moc 1800 luxów. To wymogi telewizji, a także i Ekstraligi. Niestety dla leszczyńskiego klubu, nowa władza w mieście nie podchodzi z takim entuzjazmem do sportu żużlowego, jak poprzedni prezydent, Łukasz Borowiak, który jeszcze w lutym na łamach naszego portalu przyznawał, że konieczne jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia i taka inwestycja będzie poczyniona.

Termin inwestycji już jest zagrożony

Na ten moment nie ma jeszcze wykonanego projektu oświetlenia, a to pierwszy krok do inwestycji. Kolejnym jest przetarg, jego uprawomocnienie i wykonanie inwestycji. Już teraz praktycznie niewykonalne jest przeprowadzenie takiej inwestycji, a to może prowadzić do braku licencji Fogo Unii Leszno na kolejny sezon. Jeśli Unia utrzyma się w PGE Ekstralidze na torze, tak czy inaczej może wypaść z najlepszej ligi świata. Problemem stojącym na drodze tej inwestycji może też być nowa władza w mieście.