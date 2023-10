Ogromne problemy 18-krotnego mistrza Polski. Wyrzucą ich z ligi?

W Lesznie obecnie zainstalowane jest oświetlenie halogenowe, a jego natężenie po latach eksploatacji spadło do ok. 1100 luxów. To aż 700 mniej, niż wymaga tego PGE Ekstraliga. Wszystko przez telewizję, a do jak najlepszej jakości transmisji, telewizja potrzebuje natężenia światła na poziomie 1800 luxów.