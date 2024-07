Ogromna kasa wpłynęła do polskiego klubu. Wszystko dzięki tej imprezie

Co składa się na sukces w tenisie? "Iga Świątek robi to bardzo dobrze" WIDEO

Stal Gorzów mogła zarobić nawet 2 miliony złotych

- Miasto zapłaciło za organizację 2,5 miliona złotych . Tyle wynosi opłata licencyjna za tę imprezę. W tym zakresie Stal ma zero. Mamy kilkaset tysięcy złotych za organizację imprezy. Te dwie imprezy powinny wynieść 600 tysięcy złotych lub więcej. Wpływy z biletów myślę, że przekroczyły 2,5, może trzy miliony. Myślę, że samo Grand Prix to zysk na poziomie 1,5 do 2 milionów złotych - mówi Ireneusz Zmora.

Te pieniądze pozwolą opłacić cztery mecze ligowe

Dwa miliony złotych pozwolą pokryć cztery spotkania na poziomie PGE Ekstraligi. W sezonie Stal wystąpi co najmniej w 18, a maksymalnie w 20 meczach, zależnie od wyniku ćwierćfinału, do którego Stalowcy bez wątpienia awansują.

- Dwa miliony to są cztery mecze, za które trzeba zapłacić zawodnikom. Niech kibice sami ocenią czy to dużo, czy mało. Jeden mecz to koszt ok. pół miliona złotych. Zysk z Grand Prix pokrywa cztery kolejki ligowe. Oczywiście tylko szacuję, bo trochę minęło odkąd byłem w klubie, ale mniej więcej takie kwoty mi wychodzą - zakończył Ireneusz Zmora.