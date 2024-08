Ograł Zmarzlika na jego domowym stadionie. Wielkie kłopoty w takim momencie

Trzy lata panowania i na tym koniec. Bartosz Zmarzlik traci tytuł mistrza Polski. Pogromcą został Maciej Janowski, który w fenomenalnym stylu zaprezentował się w Lublinie. I choć to nie jego wymieniano jako jednego z głównych faworytów, to na przestrzeni trzech rund cyklu zagrał reszcie stawki na nosie. Kłopoty Zmarzlika wykorzystał także Patryk Dudek. Lider klubu z Torunia został wicemistrzem, lecz ma czego żałować, bo to on był przed ostatnią rundą liderem klasyfikacji generalnej.