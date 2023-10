Ogłosili trzy kontrakty. Brak jednego zawodnika zaskakuje

Miłosz Wysocki, Eryk Kamiński i Bartosz Tyburski - tak prezentuje się formacja młodzieżowa Wybrzeża na następny sezon. Wysocki jeździł w kevlarze gdańskiego klubu już w dwóch poprzednich sezonach (był wypożyczony na pierwszy rok, później został wykupiony), a Kamiński i Tyburski to wychowankowie, z którymi działacze i sztab szkoleniowy Wybrzeża wiążą duże nadzieje.

Wysocki liderem formacji, znaleźli miejsce dla wychowanka

Na razie wygląda na to, że podstawowym juniorem - jak z resztą w sezonie 2023 - będzie Wysocki, a partnerować mu w wyścigach młodzieżowych będzie lepszy z dwójki Kamiński/Tyburski. Menedżer Eryk Jóźwiak, po przybyciu do klubu, zajął się szkółką do spółki z trenerem Piotrem Szymko. Czas na jazdę w lidze pierwszych wychowanków tego duetu.