Ogłosili transfer gwiazdy. Cała Polska się śmieje

Australijski żużlowiec ostatni bardzo udany sezon w naszym kraju miał w 2021 roku. Od tego czasu zanotował dwa średnie oraz jeden fatalny. Tym fatalnym są właśnie zakończone zmagania, bo notorycznie zawodził władze BAYERSYSTEM GKM-u Grudziądz, a gdy miało to się zmienić, to doznał poważnej kontuzji. Z grudziądzkim klubem rozstał się w sporze o pieniądze, potrącono mu część kontraktu. W odpowiedzi Doyle w wywiadzie dla Speedway Star powiedział, że GKM traktował go jak kawałek mięsa i nie interesował się jego stanem zdrowia. W Grudziądzu zaprzeczają.

